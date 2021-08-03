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3 августа Поисково-спасательный отряд «Мещера» отмечает день рождения. Поздравительное сообщение появилось в социальных сетях отряда.

Руководство РООО ПСО «Мещера» благодарит личный состав Отряда за труд, за участие, за поддержку, за доверие. За спиной почти десять лет поисковых работ, сотни поисков, и три года с момента принятия решения об официальной регистрации ПСО. Вместе мы смогли добиться определённых успехов.

За эти годы Отряд стал гораздо сильнее, оснащённее, мобильнее, профессиональнее. А самое главное – Отряд стал командой! Командой, на которую можно положиться, командой, в которой любой готов подставить плечо помощи.

Спасибо вам за вашу работу!