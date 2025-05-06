Поисковики Академии ФСИН подняли останки советского истребителя Ла-5

Впервые в местах боевых действий на Орловской земле военно-патриотическому клубу «Поиск» академии ФСИН удалось поднять останки советского истребителя Ла-5, принявшего смертный бой в квадрате 244,9 вблизи населенного пункта Задушное в июле 1943 года. По предварительным оценкам поисковиков, управляла самолетом Александра Журова.

Осенью 2024 г. вблизи места крушения самолета поисковиками были найдены останки пяти советских солдат, среди которых был обнаружен фрагмент поясного ремня с фамилией «Журова». Архивные данные свидетельствуют, что летчик А. Журова, выполнявшая боевое задание, была в списках безвозвратных потерь. По всей видимости, истребитель принял бой на высоте 244,9, но был атакован вражескими самолетами или зенитным орудием и горел. При этом летчик покинул кабину пилота на парашюте, но немецкая пуля достигла своей цели – Саша Журова погибла вместе с другими советскими солдатами, выполняя свой священный долг по защите Родины.

Целых пять дней поисковая группа проводила работы по поднятию останков советского самолета, в частности были подняты фрагменты двигателя, шасси, элементы управления, боевые пушки ШВАК.

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Поисковики верили, что им удастся найти останки советского солдата. Поиски были осложнены плохой погодой и тем, что поле было не вспахано.