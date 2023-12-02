Похитители восьмилетней девочки из Козельска жили шведской семьей

Злоумышленники, которые похитили 8-летнюю девочку из Козельска, жили шведской семьей, пишет телеграм-канал SHOT.

По данным издания, в преступлении участвовала 37-летняя женщина, которая проживала в доме своей матери вместе с бывшим и нынешним мужьями и шестью маленькими детьми от предыдущих браков.

Кроме того, в нем был задействованы ее бывший и нынешний избранники и старший сын. По словам соседей, странная семейка переехала в деревню Касьяново недавно и сторонилась людей.

Мать женщины утверждает, что они не крали девочку, а в тот день ездили забирать товары из пункта выдачи маркетплейса.

Ранее появилась информация о похищении ребенка. Спустя некоторое время банда отпустила девочку и пыталась скрыться в доме матери похитительницы, но накануне их задержали. При этом малышка заявила, что ее похитили недалеко от дома и увезли в неизвестном направлении, а чтобы она не плакала, ударили палкой.