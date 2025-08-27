Погода в ближайшие два дня порадует рязанцев теплом и солнцем

Погода в Рязанской области 28 и 29 августа порадует жителей теплом и отсутствием осадков. Синоптики обещают комфортную температуру, которая идеально подойдёт для прогулок и отдыха на свежем воздухе.

Прогноз на четверг, 28 августа

В четверг в регионе ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью ветер будет дуть с запада со скоростью 3–8 м/с, днём сменит направление на юго-западное и усилится до 7–12 м/с.

Температура воздуха ночью опустится до 4…9°C, в Рязани — до 6…8°C. Днём столбик термометра поднимется до 17…22°C, в областном центре — до 18…20°C.

Прогноз на пятницу, 29 августа

В пятницу характер погоды сохранится. Ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер будет юго-западный, южный, с порывами 6–11 м/с.

Температурные показатели немного вырастут. Ночью ожидается 6…11°C, в Рязани — 8…10°C. Днём воздух прогреется до 18…23°C, в Рязани — до 20…22°C.