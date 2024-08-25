Погода на следующей неделе: жара в Москве и грозы на юге России

Центр «ФОБОС» сообщил о погодных условиях на предстоящую неделю в разных регионах России.

Южная Россия останется под влиянием черноморской депрессии, что приведет к формированию грозовых облаков. Однако в регион продолжит поступать теплый воздух, делая погоду значительно теплее обычного. Днем в районе Кавказа, Волги и Дона ожидается температура +29…+34°, в Крыму и на Кубани — до +32…+37°. Температура морской воды у берегов Крыма составит 24…27°, а на Черноморском побережье — 25…28°.

Среднее Поволжье будет находиться под влиянием повышенного атмосферного давления. Только в четверг возможны кратковременные грозовые дожди. Днем температура воздуха достигнет +20…+25°, а в южных районах — до +25…+30°. В середине недели возможен рост температуры на 3–4°.

На Северо-Западе благодаря антициклону установится солнечная погода, и только на севере региона местами возможны небольшие дожди. Дневная температура будет колебаться в пределах +21…+26°, на севере — +18…+23°.

Центральная Россия порадует солнечными днями и минимальными осадками. Днем воздух прогреется до +25…+30°, а в Черноземье до +30…+35°.

На Урале в начале недели будет солнечно и комфортно с дневной температурой +20…+25°. Однако во второй половине недели ожидается похолодание до +16…+21° из-за прихода дождевых облаков.

В Южной Сибири циклоны принесут неустойчивую погоду с дождями и грозами, а дневная температура будет держаться на уровне +19…+24°.

На юге Дальнего Востока ожидаются дожди и грозы. Самые сильные осадки пройдут в четверг и пятницу на Сахалине и юге Курил. Температура днем будет держаться в пределах +21…+26°.

В Санкт-Петербурге вся неделя пройдет без значительных осадков, дневная температура составит +21…+24°.

В Москве будет солнечно и сухо, ожидается аномальная жара с дневной температурой +25…+28°, в начале недели еще на несколько градусов теплее.