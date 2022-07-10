Погибший в Рязани лётчик Ил-76 в последний рейс собирался неохотно

Погибший лётчик разбившегося в Рязани Ил-76 в последний рейс собирался неохотно.
Вдова погибшего военного лётчика Владимира Петрушина рассказала, что в последнюю командировку он как-то не торопился. Об этом пишет prooren.ru.
Семья в феврале переехала в новую квартиру, на балконе ещё лежат стройматериалы для ремонта.
По словам вдовы погибшего лётчика, Владимир Петрушин старался, чтобы семья ни в чём не нуждалась. Был щедрым романтиком.
Трагедия произошла в небе над Рязанью 24 июня. Крушение унесло жизни пяти человек, находившихся на борту самолёта. Пилоты увели многотонную машину от жилых домов.