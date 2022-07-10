Погибший в Рязани лётчик Ил-76 в последний рейс собирался неохотно

Погибший лётчик разбившегося в Рязани Ил-76 в последний рейс собирался неохотно.

Вдова погибшего военного лётчика Владимира Петрушина рассказала, что в последнюю командировку он как-то не торопился. Об этом пишет prooren.ru.

Ирина Петрушина: «Время было уже 12 ночи, в 5 утра ему надо было выходить на работу. Я спрашиваю: почему чемодан не собираешь? Он: Ой, что-то рука не поднимается. Это единственное мне запало»

Семья в феврале переехала в новую квартиру, на балконе ещё лежат стройматериалы для ремонта.

По словам вдовы погибшего лётчика, Владимир Петрушин старался, чтобы семья ни в чём не нуждалась. Был щедрым романтиком.

Трагедия произошла в небе над Рязанью 24 июня. Крушение унесло жизни пяти человек, находившихся на борту самолёта. Пилоты увели многотонную машину от жилых домов.