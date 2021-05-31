Погибший в Костромской области школьник был музыкантом

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Стали известны подробности трагедии, в результате которой погиб десятиклассник в Чухломе, пишет портал «Kostroma.Today».

Его тело обнаружили 9 мая. Следователи разбираются во всех обстоятельствах его смерти. Местные жители утверждают, что отец мальчика издевался над ним.

Выяснилось, что погибший подросток был музыкантом. На его странице в соцсети опубликованы грустные песни собственного сочинения.

В одной из песен подросток признается в одиночестве. Согласно композиции, спасти его могла только музыка.