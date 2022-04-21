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Четверг, 21 апреля, 2022

Погибшему на Украине рязанскому десантнику присвоили звание Героя России

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Погибшему на Украине рязанскому десантнику присвоили звание Героя России

7info

В Рязани прошла церемония вручения высшей государственной награды РФ «Золотая звезда Героя» семье выпускника РВВДКУ гвардии капитана Алексея Курганова, погибшего на Украине. Подробности сообщила пресс-служба правительства Рязанской области.

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Награду родным вручили в Рязанском десантном училище. Участие в церемонии приняла первый зампред регионального правительства Анна Рослякова.

Звание Героя Российской Федерации (посмертно) офицеру присвоено Указом Президента РФ за проявленное мужество и героизм при исполнении воинского долга.

Рослякова назвала Курганова настоящим командиром, способным повести за собой в бой. Такими качествами, по её словам, обладает не каждый человек.

— Он выполнил свой долг, и теперь наш долг — сделать так, чтобы память о нем, нашем Герое, осталась навечно, — сказала чиновница.

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Курганов — уроженец Владимирской области. После окончания десантного училища занимал различные должности, в 2020 году стал командиром разведроты 137-го десантного полка. Служил в Сирии. Погиб во время спецоперации на Украине в марте 2022 года.

Погибшему на Украине рязанскому десантнику присвоили звание Героя России
Погибшему на Украине рязанскому десантнику присвоили звание Героя России
Погибшему на Украине рязанскому десантнику присвоили звание Героя России
Погибшему на Украине рязанскому десантнику присвоили звание Героя России
Погибшему на Украине рязанскому десантнику присвоили звание Героя России
Погибшему на Украине рязанскому десантнику присвоили звание Героя России
Погибшему на Украине рязанскому десантнику присвоили звание Героя России

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