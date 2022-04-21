Погибшему на Украине рязанскому десантнику присвоили звание Героя России

В Рязани прошла церемония вручения высшей государственной награды РФ «Золотая звезда Героя» семье выпускника РВВДКУ гвардии капитана Алексея Курганова, погибшего на Украине. Подробности сообщила пресс-служба правительства Рязанской области.

- Реклама -

Награду родным вручили в Рязанском десантном училище. Участие в церемонии приняла первый зампред регионального правительства Анна Рослякова.

Звание Героя Российской Федерации (посмертно) офицеру присвоено Указом Президента РФ за проявленное мужество и героизм при исполнении воинского долга.

Рослякова назвала Курганова настоящим командиром, способным повести за собой в бой. Такими качествами, по её словам, обладает не каждый человек.

— Он выполнил свой долг, и теперь наш долг — сделать так, чтобы память о нем, нашем Герое, осталась навечно, — сказала чиновница.

- Реклама -

Курганов — уроженец Владимирской области. После окончания десантного училища занимал различные должности, в 2020 году стал командиром разведроты 137-го десантного полка. Служил в Сирии. Погиб во время спецоперации на Украине в марте 2022 года.