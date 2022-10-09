Воскресенье, 9 октября, 2022
Татьяна Проводина

«Поезд Победы» вновь остановился в Рязани

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Фото из Телеграм канала Рязанский гуляка

Музей на колёсах «Поезд Победы» прибыл в Рязань. Ранее сообщалось, что выставка на вокзале «Рязань-2» открыта 9 и 10 октября с 12 до 17 часов.

«Поезд Победы» вновь остановился в Рязани
«Поезд Победы» вновь остановился в Рязани
«Поезд Победы» вновь остановился в Рязани

В вагонах – зарисовки фронтовой жизни времён Великой Отечественной войны. Фигуры выполнены в реальном размере, а экспонаты собраны со всей страны. Фотографии из уникального музея представлены в Telegram канале Рязанский гуляка.

Для посещения экспозиции нужна регистрация на официальном сайте проекта.

Возрастное ограничение 6+

«Поезд Победы» вновь остановился в Рязани
«Поезд Победы» вновь остановился в Рязани
«Поезд Победы» вновь остановился в Рязани

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