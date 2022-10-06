«Поезд Победы» прибудет в Рязанскую область 9 октября

Уникальный музей на колёсах «Поезд Победы» вновь прибудет в Рязанскую область 9 октября. Выставка посвящены подвигу советского народа в период Великой Отечественной войны.

Выставку на вокзале «Рязань-2» можно будет посетить 9 и 10 октября с 12 до 17 часов. Вход последней группы — в 16:20. Об этом сообщается на сайте рязанской мэрии.

«Поезд Победы» – это первая в мире иммерсивная выставка в подвижном составе. Общая площадь — более 400 квадратных метров. В каждом из девяти вагонов – своя инсталляция, отражающая события военных лет, судьбы и воспоминания людей. Начало и окончание войны, дорога на фронт, помощь медиков солдатам, концлагерь и даже блокада Ленинграда – всё это нашло отражение в трёхмерных панорамах молодых художников группировки «Невский баталист».

Почти у всех скульптурных фигур есть реальные прототипы – их создавали по сохранившимся фотографиям из военных альбомов. В каждой экспозиции художники применили технологии дополненной реальности, объёмный звук и театральное освещение.

Музей открылся в октябре 2020 года. С тех пор его посетили свыше 452 тысяч человек в России и Белоруссии, а состав преодолел больше 103 тысяч километров, останавливаясь в 120 городах России и Белоруссии.

Для посещения экспозиции нужно обязательно зарегистрироваться на официальном сайте проекта. Посещение проводится небольшими группами. На одну электронную почту рекомендуется регистрировать одного посетителя. Дети младше 6 лет не смогут посетить выставку, а дети от 6 до 12 лет смогут пройти с зарегистрированным взрослым без отдельного бронирования места.

«Поезд Победы» прибывает в Рязань уже в третий раз. В августе этого года экспозицию посетили более двух тысяч рязанцев.

Возрастное ограничение 6+

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