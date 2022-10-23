Поезд Деда Мороза отправился в путешествие по стране из Великого Устюга

22 октября поезд Деда Мороза отправился из Великого Устюга в путешествие по России. Состав специально подготовили для него «Российские железные дороги».

Зимний волшебник проедет в празднично оформленной передвижной резиденции свыше 33 тысяч километров, посетит больше 130 российских городов и подарит новогоднее настроение жителям страны.

Первая остановка поезда — 29 октября на станции Тайшет в Иркутской области. Затем Дед Мороз проедет по БАМу до Владивостока и вернётся в европейскую часть страны по Транссибу.

Заместитель гендиректора ОАО «РЖД» Дмитрий Пегов рассказал, что в 2022 году Дедушка Мороз отправится в путешествие по России за 70 дней до Нового года.

Дмитрий Пегов: «Он объедет всю нашу страну до самой восточной точки – Находки. Чтобы дарить детям ещё больше радости, мы обновили поезд, добавив в него вагоны – «Сказочную деревню» и сцену»

В обновлённом составе зимнего волшебника 19 вагонов – салон-приёмная, вагон-сцена, вагон «Сказочная деревня» для игр и квестов, вагоны-рестораны, вагон-лавка и другие. Во главе поезда – паровоз.

В городах, где останавливается поезд Деда Мороза, посетителей вокзалов ждёт праздничная программа с участием аниматоров и артистов. В некоторых городах дети смогут пообщаться с Дедушкой Морозом, получить от него подарок, пройти квест и попить чай в вагоне-ресторане по заранее приобретённым билетам в соответствии с указанным в билете временем посещения. Программа для каждого города указана в расписании следования поезда Деда Мороза на официальном сайте ОАО «РЖД».

Поезд уже принял первых гостей — воспитанники детских домов Вологодской области поучаствовали в квестах, для них провели экскурсии и развлечения, а Деду Морозу дети рассказали о своих мечтах и успехах.

Почта России в честь «Поезда Деда Мороза» выпустила почтовый конверт «С Новым годом!» На каждом маркированном конверте, тираж которых — 2 млн экземпляров, изображён поезд Деда Мороза. Церемония гашения конверта прошла на вокзале Великого Устюга с участием самого зимнего волшебника.

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