Поэт из Самарской области три недели выживал с бомжами в Рязани

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Житель Самарской области Павел Зарайский оказался в трудной ситуации в Рязани. В буквальном смысле слова выжить поэту помогли местные бомжи, сообщает «КТВ-Луч».

Павел возвращался на поезде от сестры из Санкт-Петербурга. Одной из пассажирок показалось, что мужчина слишком разговорчивый, 30 июля в вагон вызвали полицию.

Зарайского ссадили с поезда в Рязани. По какой-то причине вещи остались в вагоне, с собой он успел прихватить только рюкзак с документами. Правоохранители, проверив личность человека, отпустили его.

Мужчина оказался один в незнакомом городе без денег. А через некоторое время, во время ночёвки на улице, у Павла украли рюкзак.

— Я бы дня через три умер. Представляете, как тяжело пришлось интеллигентному человеку без денег, еды и ночлега — три недели скитался по Рязани, — рассказал поэт сестре.

Выжить мужчине помог бомж, с которым он познакомился на улице. Воровать Павел не хотел, а на работу его не брали. Три недели человек питался дикими яблоками.

Искать Зарайского начали сёстры. Женщины приехали в Рязань, обратились в ПСО «Лиза Алерт». По городу расклеили объявления о пропаже. Одно из них увидел Павел и попросил прохожих позвонить. Приехали поисковики, доставили пропавшего в полицию. Там он встретился с сёстрами.

Домой сразу уехать не получились. Правоохранители не хотели давать справку о потере документа, а без неё купить билет на поезд, междугородный автобус нельзя. Полицейские предложили воспользоваться «бла-бла-каром», но выяснилось, что поездка будет стоить 20 тысяч рублей. Таких денег с собой у сестёр мужчины не было, везти в кредит водители отказывались.

В итоге полицейские выдали справку и Павел Зарайский сумел уехать домой в Самарскую область.