22.9 C
Рязань
Понедельник, 23 августа, 2021
На главнуюНовости Рязани
Новости РязаниПроисшествия РязаниТоп новость

Поэт из Самарской области три недели выживал с бомжами в Рязани

7info
Поэт из Самарской области три недели выживал с бомжами в Рязани

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Житель Самарской области Павел Зарайский оказался в трудной ситуации в Рязани. В буквальном смысле слова выжить поэту помогли местные бомжи, сообщает «КТВ-Луч».

Павел возвращался на поезде от сестры из Санкт-Петербурга. Одной из пассажирок показалось, что мужчина слишком разговорчивый, 30 июля в вагон вызвали полицию.

Зарайского ссадили с поезда в Рязани. По какой-то причине вещи остались в вагоне, с собой он успел прихватить только рюкзак с документами. Правоохранители, проверив личность человека, отпустили его.

Мужчина оказался один в незнакомом городе без денег. А через некоторое время, во время ночёвки на улице, у Павла украли рюкзак.

— Я бы дня через три умер. Представляете, как тяжело пришлось интеллигентному человеку без денег, еды и ночлега — три недели скитался по Рязани, — рассказал поэт сестре.

Выжить мужчине помог бомж, с которым он познакомился на улице. Воровать Павел не хотел, а на работу его не брали. Три недели человек питался дикими яблоками.

Поэт из Самарской области три недели выживал с бомжами в Рязани

Искать Зарайского начали сёстры. Женщины приехали в Рязань, обратились в ПСО «Лиза Алерт». По городу расклеили объявления о пропаже. Одно из них увидел Павел и попросил прохожих позвонить. Приехали поисковики, доставили пропавшего в полицию. Там он встретился с сёстрами.

Домой сразу уехать не получились. Правоохранители не хотели давать справку о потере документа, а без неё купить билет на поезд, междугородный автобус нельзя. Полицейские предложили воспользоваться «бла-бла-каром», но выяснилось, что поездка будет стоить 20 тысяч рублей. Таких денег с собой у сестёр мужчины не было, везти в кредит водители отказывались.

В итоге полицейские выдали справку и Павел Зарайский сумел уехать домой в Самарскую область.

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,366ЧитателиЧитать
1,524ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]