Пятница, 28 июня, 2024

Поджог автомобиля в Рязани. Что известно?

Автор: 7info

Опубликовано

Фото: vk.com/voditelrzn62

Ночью в пятницу, 28 июня, на улице Берёзовой в Рязани произошёл пожар, в результате которого огонь уничтожил два автомобиля.

Вот, что сообщила об инциденте пресс-служба регионального ГУ МЧС России:

Сообщение о пожаре поступило в дежурную службу 28 июня в 03:07. В 03:14 возгорание локализовано, в 03:22 пожар полностью потушен.

Огнём уничтожено 2 легковых автомобиля. На месте происшествия работали 2 единицы спецтехники, 6 сотрудников МЧС. Люди не пострадали.

Благодаря пользователям соцсетей, опубликовавшим видео, удалось выяснить, что причиной пожара стал поджог. На запись камеры видеонаблюдения попал некий мужчина, проводивший манипуляции с одним из автомобилей. После под машиной разгорелся огонь.

Предположительно, вторая машина сгорела, что называется, за компанию. Последствия очень серьёзные — оба автомобиля уничтожены.

Машины стояли около подъезда многоквартирного дома.

Правоохранители пока никак не прокомментировали случившееся.

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