Пятница, 20 сентября, 2024

На концерт Евгения Гришковца идет победитель розыгрыша от 7info

Автор: 7info 2

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Фото предоставлено организаторами концерта Евгения Гришковца

Уже завтра, 21 сентября, состоится концерт Евгения Гришковца! Напомним, его выступление начнется в 19:30 в Муниципальном культурном центре.

В честь этого замечательного творческого события у нас состоялся розыгрыш билетов. Победительницей стала Надежда Сидорова из Рязани. Она получает от 7info для билета на концерт Евгения Гришковца!

Если вы желаете погрузиться в мир творчества удивительного таланта, у вас еще есть шанс приобрести билеты! Но поторопитесь: их остается все меньше и меньше.

Впереди у нас еще будет не один розыгрыш. Следите за нашими соцсетям!

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