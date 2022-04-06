Подросток задержан в Ленобласти за убийство отчима

В Ленинградской области по подозрению в убийстве отчима задержан 17-летний молодой человек, сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

- Реклама -

Труп мужчины 1978 года рождения с колото-резаными ранами груди нашли ночью 6 апреля в жилом доме в поселке Соколинское Выборгского района. Следователи возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

— Следствием установлено, что указанные повреждения потерпевшему в ходе конфликта причинил сын супруги 2004 г. р., — сообщает Следственный комитет.

Подозреваемого задержали, решается вопрос о предъявлении обвинения, помещении под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается