Подросток задержан в Ленобласти за убийство отчима

В Ленинградской области по подозрению в убийстве отчима задержан 17-летний молодой человек, сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.
Труп мужчины 1978 года рождения с колото-резаными ранами груди нашли ночью 6 апреля в жилом доме в поселке Соколинское Выборгского района. Следователи возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).
Подозреваемого задержали, решается вопрос о предъявлении обвинения, помещении под стражу.
Расследование уголовного дела продолжается