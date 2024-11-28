Четверг, 28 ноября, 2024
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Подростки в Рязани украли аккумуляторы из припаркованных автомобилей

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Кристина Аманн
Фото: t.me/umvd62

Полицейские раскрыли кражи аккумуляторов с автомобилей, припаркованных на окраине Рязани. Выяснилось, что к серии краж причастны двое несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

В полицию обратились два жителя домов на улице Сельских Строителей, у которых из автомобилей пропали аккумуляторы. Оперативники обнаружили похищенное в одном из пунктов сбыта вторсырья. Здесь они и получили описание внешности парней.

В итоге полицейские задержали злоумышленников 17 и 16 лет. Против них возбудили уголовное дело. Парням грозит до 5 лет лишения свободы.

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