Подростки в Рязани украли аккумуляторы из припаркованных автомобилей

Полицейские раскрыли кражи аккумуляторов с автомобилей, припаркованных на окраине Рязани. Выяснилось, что к серии краж причастны двое несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

В полицию обратились два жителя домов на улице Сельских Строителей, у которых из автомобилей пропали аккумуляторы. Оперативники обнаружили похищенное в одном из пунктов сбыта вторсырья. Здесь они и получили описание внешности парней.

В итоге полицейские задержали злоумышленников 17 и 16 лет. Против них возбудили уголовное дело. Парням грозит до 5 лет лишения свободы.