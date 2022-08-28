Воскресенье, 28 августа, 2022
Татьяна Проводина

Подростка, угнавшего мамину машину, задержали в Рязани

Фото с сайта УМВД по Рязанской области

Нарушителя поймали в Приокском рано утром в субботу.

27 августа в 4:35 сотрудники отдельного батальона ППСП на улице Октябрьской в Рязани, приблизившись к ВАЗу, заметили подозрительное движение. Машина попыталась скрыться от полицейских. После непродолжительного преследования авто было остановлено.

За рулём автомобиля оказался 16-летний житель Рыбновского района. ВАЗ принадлежит его матери — 44-летней жительнице Рыбновского района. Подростка препроводили в полицейское подразделение по делам несовершеннолетних.

По предварительной информации Управления МВД по Рязанской области, владелец машины не знала, что её сын воспользовался ВАЗом, и не давала разрешения на это.

К административной ответственности привлекут нарушителя и его родителя, допустившего халатное отношение к сохранности ключей зажигания авто и контролю за поведением подростка.

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