Среда, 24 августа, 2022
Татьяна Проводина

Подростка на скутере без прав остановила полиция в Путятино

Photo by form PxHere

Административная ответственность за неисполнение родительских обязанностей грозит родителям 16-летнего нарушителя.

Местного жителя на скутере остановили сотрудники ГИБДД МО МВД Шацкий вместе с инспектором подразделения по делам несовершеннолетних во время рейда по пресечению нарушений ПДД, связанных с управлением мототранспортом.

Как выяснилось, водитель скутера Stels не имел водительского удостоверения на право управления мототранспортом. Его отстранили от управления ТС и вызвали на место родителей подростка.

Было совершено несколько правонарушений. Административные протоколы составлены по статьям об управлении ТС водителем без права управления, об управлении незарегистрированным ТС и о несоблюдении требований об ОСАГО.

Рязанская полиция проводит рейдовые мероприятия для профилактики и пресечения нарушений со стороны и в отношении несовершеннолетних в летний период на регулярной основе, – сообщает УМВД по Рязанской области.

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