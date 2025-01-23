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Фотограф: Anna Tis: https://www.pexels.com/ru-ru/photo/6799095/
Происшествия

Подрядчика, заключившего договор с «Водоканалом», оштрафовали на 11 миллионов

Анастасия Мериакри

Подрядчика, заключившего договор с «Водоканалом», оштрафовали на 11,5 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

«Водоканал» заключил договор с коммерческой фирмой на реконструкцию двух канализационных насосных станций. К выполнению своих обязательств подрядчик не приступил, вследствие чего контракт был аннулирован. 

На юрлицо завели административное дело по статье «бездействие, повлекшее неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом» (часть 7 ст. 7.32 КоАП РФ). Фирма также должна выплатить штраф в размере 11,5 миллионов рублей.

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© Информационное агентство 7info

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