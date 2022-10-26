Среда, 26 октября, 2022
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Подрядчика оштрафовали на 49 миллионов за срыв строительства КДЦ во Владимирской области

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Во Владимирской области строительную фирму оштрафовали на 49 миллионов рублей за нарушение срока выполнения государственного контракта. Подробности сообщила пресс-служба регионального прокуратуры.

Администрация Петушинского района заключила с ООО «ГрандСтрой» контракт на строительство культурно-досугового центра в деревне Липна стоимостью более 54 миллионов рублей. Прокурорская проверка выявила: объект должны были сдать 30 ноября 2021 года, работы не выполнены.

Прокурор возбудил в отношении юридического лица дело об административном правонарушении по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (бездействие, повлекшие неисполнение обязательств по контракту). Штраф превысил 49 миллионов рублей.

— В настоящее время контракт с недобросовестным подрядчиком расторгнут, работы на объекте ведутся другим юридическим лицом, — сообщает прокуратура Владимирской области.

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