Подрядчика оштрафовали на 49 миллионов за срыв строительства КДЦ во Владимирской области

Во Владимирской области строительную фирму оштрафовали на 49 миллионов рублей за нарушение срока выполнения государственного контракта. Подробности сообщила пресс-служба регионального прокуратуры.

Администрация Петушинского района заключила с ООО «ГрандСтрой» контракт на строительство культурно-досугового центра в деревне Липна стоимостью более 54 миллионов рублей. Прокурорская проверка выявила: объект должны были сдать 30 ноября 2021 года, работы не выполнены.

Прокурор возбудил в отношении юридического лица дело об административном правонарушении по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (бездействие, повлекшие неисполнение обязательств по контракту). Штраф превысил 49 миллионов рублей.

— В настоящее время контракт с недобросовестным подрядчиком расторгнут, работы на объекте ведутся другим юридическим лицом, — сообщает прокуратура Владимирской области.

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