Подрядчик выплатит почти полмиллиона рублей штрафа за нарушение сроков строительства ФАПов в Рязанской области

Руководитель фирмы выплатит штраф в размере более 480 тысяч рублей за нарушение сроков строительства ФАПов в нескольких районах Рязанской области. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

Региональное министерство здравоохранения Рязанской области заключила госконтракт с подрядной организацией на строительство фельдшерско-акушерских пунктов в Ряжском, Михайловском и Рязанском районах. Однако сроки строительства были нарушены. Прокуратура Михайловского района внесла представление директору организации. Также его привлекли к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа в размере более 480 тыс. рублей.

Отмечается, что сейчас работы по монтажу фельдшерско-акушерских пунктов завершаются.