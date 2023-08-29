Вторник, 29 августа, 2023
На главнуюНовости Рязани

Подрядчик устранит недостатки благоустройства пруда в Дашково-Песочне

7info
Фото: vk.com/ryazanformat

Работы по благоустройству Черезовских прудов в Рязани пока не приняты, выявленные нарушения подрядчик устранит. Об этом во время заседания правительства Рязанской области сообщил заместитель мэра города Михаил Ромодин.

По словам Ромодина, работы ведутся в рамках нацпроекта, постоянно контролируются администрацией города. Срок окончания — 15 октября.

На качество благоустройства пожаловался в соцсетях житель Рязани. Вопрос поднял на заседании правительства губернатор Рязанской области Павел Малков.

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

Эксперт назвала причину отравления арбузами

Отравления арбузами встречаются двух видов: из-за неправильного хранения и использования химии.

Рязанский тележурналист Владимир Бочков скончался утром 29 августа

Владимир Дмитриевич боролся с тяжёлым недугом.

53% жителей Рязанской области, начали работать раньше 18 лет — hh.ru

Среди мужчин больше тех, кто начал работать до 18 лет (60% против 49% у женщин).

Рязанский ЗАГС опубликовал фото пар, расписавшихся в конце лета

Снимки молодожёнов сделаны в Касимове, Сараях, Шилове, Пронске, Ряжске, Рязани.

На Михайловском шоссе Рязани избили мужчину

На кадрах видно, что в руках одного из мужчин пистолет. По словам автора поста, оружие — пневматическое. Инцидент случился 20 августа.

Опубликовано видео уничтожения эшелона ВСУ на Донецком направлении

О прибытии поезда с артиллерийскими снарядами стало известно благодаря действиям разведки.

Фонд кино отверг предложение показывать зарубежное кино без согласия авторов

Реализация любых механизмов легализации показа аудиовизуального контента без согласия правообладателей („пиратства“) формирует дополнительные правовые и репутационные риски

Сергей Миронов: «Мир на Украине возможен только в случае капитуляции режима Зеленского»

Запад переходит к подготовке нового украинского наступления под выборы в США в 2024 году, считает лидер «Справедливой России – За правду»

Появилось видео концерта группы «Ария» в Рязани

Группа «Ария» дала концерт в Зелёном театре ЦПКиО в субботу, 26 августа, в рамках празднования Дня города.

Майнинг планируют признать отраслью промышленности

С такой инициативой крупнейший игрок рынка РФ, оператор центров обработки данных BitRiver обратился к министру промышленности и торговли Денису Мантурову

29 августа отключат холодную воду на окраине Рязани

Причина отключения — ремонтные работы на водопроводе сотрудников «Водоканала».

Ушёл из жизни рязанский тележурналист Владимир Бочков

Его православные программы вошли в золотой фонд рязанской журналистики.
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации