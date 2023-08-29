Подрядчик устранит недостатки благоустройства пруда в Дашково-Песочне

Работы по благоустройству Черезовских прудов в Рязани пока не приняты, выявленные нарушения подрядчик устранит. Об этом во время заседания правительства Рязанской области сообщил заместитель мэра города Михаил Ромодин.

По словам Ромодина, работы ведутся в рамках нацпроекта, постоянно контролируются администрацией города. Срок окончания — 15 октября.

На качество благоустройства пожаловался в соцсетях житель Рязани. Вопрос поднял на заседании правительства губернатор Рязанской области Павел Малков.