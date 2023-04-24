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Понедельник, 24 апреля, 2023

Подразделения ВДВ отразили контратаку ВСУ в зоне проведения СВО

Фото: Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ

Подразделения ВДВ отразили контратаку ВСУ на одном из направлений в зоне проведения СВО, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

В ходе ведения активной обороны подразделениями ВДВ на одном из направлений в зоне проведения специальной военной операции была ликвидирована попытка контратаки подразделений ВСУ на позиции, занимаемые нашими десантниками.

Противник, силами до мотопехотной роты, при поддержке танков и артиллерии предпринял попытку провести контратаку, с целью вернуть ранее утраченные позиции, но был встречен плотным огнем наших парней.

Десантники, проявляя отвагу, мужество и героизм, отразили контратаку противника и отбросили его на исходный рубеж. В ходе боя огнем из стрелкового оружия, гранатомётов, противотанковых средств и огнем артиллерии было уничтожено большое количество националистов и два танка противника.

Понеся значительные потери в живой силе и технике, украинские военные отказались от своих намерений и отступили.

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