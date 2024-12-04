Подписано соглашение о взаимодействии МЖД и Рязанской области по развитию железнодорожного транспорта до 2027 года

Сегодня, 4 декабря, состоялась рабочая встреча начальника Московской железной дороги Валерия Танаева и губернатора Рязанской области Павла Малкова, в ходе которой было подписано Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве в области железнодорожного транспорта на 2025 – 2027 годы.

Открывая встречу, глава региона выразил признательность ОАО «РЖД», Московской железной дороге за конструктивное взаимодействие и плодотворное сотрудничество, которое способствует развитию области и ее транспортной инфраструктуры.

– Московская железная дорога выполнила все взятые на себя обязательства, предусмотренные предыдущим соглашением. Уверен, что наше сотрудничество будет развиваться в том же ключе и принесет новые позитивные результаты. Коллектив магистрали продолжит работу по обеспечению стабильной и надежной перевозке пассажиров, доставке грузов для крупнейших предприятий Рязанской области. Сегодня железнодорожными услугами в регионе пользуются более 130 грузоотправителей. МЖД участвует в крупнейших проектах развития инфраструктуры области, модернизируя инфраструктуру станций, возводя соединительные линии к предприятиям, – рассказал начальник МЖД Валерий Танаев.

Руководитель магистрали также отметил роль ОАО «РЖД» как ответственного работодателя, который обеспечивает стабильную заработную плату, ее регулярную индексацию и социальные гарантии работникам. Это особенно важно для региона, где расположены многие железнодорожные предприятия, среди которых старейшее эксплуатационное локомотивное депо Рыбное с замечательными трудовыми традициями.

– РЖД – это команда профессионалов, с которыми мы конструктивно взаимодействуем по всем направлениям. Многое уже сделано, и жители области видят позитивные изменения. Будем вместе развивать транспортное сообщение. Рязань становится все более популярной в туристическом плане, сами рязанцы активно пользуются услугами РЖД, – отметил Павел Малков. – Развитие железнодорожного сообщения – важное условие для успешной работы предприятий. Для инвесторов это во многом определяющий фактор выбора территории под реализацию проекта. В этом направлении также конструктивно взаимодействуем. В Соглашении вся эта работа имеет продолжение.

В ходе встречи стороны также обсудили вопросы обеспечения транспортной безопасности, в том числе на железнодорожных переездах, обновления подвижного состава для улучшения качества обслуживания пассажиров, развития грузовых перевозок. Руководители выразили уверенность в дальнейшем конструктивном диалоге, который и дальше будет способствовать экономическому развитию региона, выполнению стоящих перед железной дорогой и областью задач.