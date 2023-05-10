Среда, 10 мая, 2023

Подписано соглашение о строительстве в Рязанской области 5 мусоросортировочных станций и 4 полигонов ТКО

7info

Министерство ТЭК и ЖКХ Рязанской области подписало соглашение с компанией «Рязанский экотехнопарк» о строительстве в регионе 5 мусоросортировочных станций и 4 полигонов общей мощностью 200 тыс. тонн ТКО в год. Об этом 10 мая сообщила зампред правительства региона Юлия Швакова.

Полигоны построят на месте старых, которые уже не соответствуют требованиям времени. Завершить строительство всех объектов собираются до конца следующего года.

Инвестиции в проект — 2,4 миллиарда рублей, 95% средств через льготный заём концессионеру предоставит Российский экологический оператор.

По словам Шваковой, Рязанской области этот проект жизненно необходим. После его реализации регион получит современные и технологичные объекты сортировки и хранения ТКО.

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