До конца 2024 года в Рязанской области появятся 5 мусоросортировочных станций

В Рязанской области до конца следующего года будет построено 5 мусоросортировочных станций. Проект реализуется в рамках концессионного соглашения. Российский экологический оператор вложит в строительство 2,2 млрд рублей. Об этом сообщает телеканал «360».
Гендиректор РЭО Денис Буцаев рассказал, что всего в регионе появятся 9 объектов по обращению с твёрдыми коммунальными отходами, 5 из которых — мусоросортировочные станции общей мощностью 160 тысяч тонн в год.
Кроме станций построят 4 современных объекта размещения мощностью 90 тысяч тонн в год.
Объекты появятся в Шиловском, Шацком, Ряжском, Касимовском, Путятинском и Скопинском районах Рязанской области.
В марте стало известно, что регион также планирует модернизировать действующие сортировочные комплексы, построить участки компостирования и создания RDF-топлива.
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