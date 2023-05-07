До конца 2024 года в Рязанской области появятся 5 мусоросортировочных станций

В Рязанской области до конца следующего года будет построено 5 мусоросортировочных станций. Проект реализуется в рамках концессионного соглашения. Российский экологический оператор вложит в строительство 2,2 млрд рублей. Об этом сообщает телеканал «360».

Гендиректор РЭО Денис Буцаев рассказал, что всего в регионе появятся 9 объектов по обращению с твёрдыми коммунальными отходами, 5 из которых — мусоросортировочные станции общей мощностью 160 тысяч тонн в год.

Денис Буцаев: «Объём инвестиций в проект может составить 2,4 млрд рублей без НДС. РЭО готов вложить в него до 95% от объёма инвестиций через льготный заём концессионеру, за счёт средств, полученных от размещения облигаций РЭО. Это больше 2 млрд рублей»

Кроме станций построят 4 современных объекта размещения мощностью 90 тысяч тонн в год.

Объекты появятся в Шиловском, Шацком, Ряжском, Касимовском, Путятинском и Скопинском районах Рязанской области.

В марте стало известно, что регион также планирует модернизировать действующие сортировочные комплексы, построить участки компостирования и создания RDF-топлива.