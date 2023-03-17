Пятница, 17 марта, 2023
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В Рязанской области построят 5 мусоросортировочных комплексов и 4 полигона

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Правительство Рязанской области заключит концессионное соглашение на строительство в регионе пяти мусоросортировочных комплексом и четырёх полигонов. Об этом сообщил телеграм-канал регионального министерства ТЭК и ЖКХ.

По данным ведомства, соответствующее решение принято на заседании межведомственной комиссии по экологической безопасности и природопользованию, прошедшем 17 марта.

Регион также планирует модернизировать действующие сортировочные комплексы, построить участки компостирования и создания RDF-топлива.

— Комплекс мер позволит вдвое сократить направление отходов на полигоны, — говорится в сообщении министерства.

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