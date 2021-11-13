Подозреваемый в убийстве жены и 3-летнего ребёнка под Оренбургом объяснил мотивы расправы

В Оренбургской области задержали 25-летнего жителя села Кваркино, который подозревается в убийстве жены и её 3-летнего ребёнка. Об этом сообщает региональный следственный комитет.

Напомним, 12 ноября 2021 года в 18.00 в жилом доме в селе Кваркино обнаружили тела 20-летней девушки и малолетнего ребёнка. Следствие установило, что смерть родителя наступила в результате нанесения колото-резаных ран ножом. На теле ребёнка присутствуют следы удушья.

В настоящее время производится допрос подозреваемого. Возбуждено уголовное дело по п. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство двух лиц, в том числе малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).

По данным Телеграм-канала Shot, мужчина расправился с женой через две недели после того, как узнал о её измене. В день трагедии между супругами произошёл конфликт, и девушка приняла решение собрать вещи и переехать с ребёнком к маме. В этот момент злоумышленник накинулся на неё с ножом. Трёхлетнюю дочь он убил, так как не хотел, чтобы она кому-то досталась.