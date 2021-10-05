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Вторник, 5 октября, 2021
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Подозреваемый в убийстве трех студенток заявил, что они требовали денег за секс

Никита Брыкин
Подозреваемый в убийстве трех студенток заявил, что они требовали денег за секс

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Александр Лазарев, подозреваемый в убийстве трех студенток в городе Гае Оренбургской области, заявил, что был знаком с жертвами, пишет телеграм-канал SHOT.

Злоумышленник утверждает, что девушки якобы начали вымогать у него деньги за секс. По его словам, они потребовали «за проведенную ночь» 50 тысяч рублей, после чего мужчина убил их.

Однако правоохранители считают эти показания выдумкой. Ранее он уже придумывал различные истории в попытке объяснить прошлые преступления.

Трагедия произошла 30 сентября. По предварительной версии, Лазарев изнасиловал и убил трех студенток медколледжа в возрасте 17, 18 и 19 лет. Тела двух девушек с признаками насильственной смерти нашли в их съемной квартире, а еще одной — во дворе дома. Возбуждено пять уголовных дел.

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