Подготовка к юбилейному шоу Григория Лепса в Рязани началась

В Рязани началась подготовка к большому юбилейному шоу популярного артиста Григория Лепса, исполнителя поистине народных, любимых миллионами хитов. Большой концерт, посвящённый 60-летию Лепса, состоится в ДС «Олимпийский» 28 октября.

Как сообщили информационному партнёру события 7info организаторы, 27 октября стартует монтаж светового и звукового оборудования. Монтажная группа уже прибыла на площадку и в ближайшие часы приступает к работам.

Напомним, шоу начнётся в 20.00.

Возрастное ограничение 12+