Под Волгоградом молодая мать убила четырехмесячного сына

В Волгоградской области 20-летняя мать убила четырехмесячного сына. Ужасное преступление она совершила из-за плача малыша. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.
В конце лета — начале осени 2020 года обвиняемая регулярно избивала четырехмесячного сына. Все из-за того, что ее раздражал плач новорожденного. В очередной раз жительница города Дубовки подняла руку на ребенка.
Сначала мать уверяла, что сын накануне упал с детского кресла-качалки и ударился головой. Однако впоследствии выяснилось, что это была ложь.
В отношении женщины возбудили уголовное дело по п.«в» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство малолетнего), п.«в» ч.2 ст.112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное в отношении малолетнего). В настоящее время дело передали в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.