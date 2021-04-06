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Вторник, 6 апреля, 2021
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Под Волгоградом молодая мать убила четырехмесячного сына

Елена Лобанова

В Волгоградской области 20-летняя мать убила четырехмесячного сына. Ужасное преступление она совершила из-за плача малыша. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК. 

В конце лета — начале осени 2020 года обвиняемая регулярно избивала четырехмесячного сына. Все из-за того, что ее раздражал плач новорожденного. В очередной раз жительница города Дубовки подняла руку на ребенка. 

— Последнее рукоприкладство стало роковым для мальчика. Ребенок скончался от тупых травм головы и шеи, которые осложнялись отеком головного и спинного мозга. Тело убитого обнаружил утром 2 сентября сожитель женщины. Он сразу же сообщил полицейским, — говорится в сообщении. 

Сначала мать уверяла, что сын накануне упал с детского кресла-качалки и ударился головой. Однако впоследствии выяснилось, что это была ложь. 

В отношении женщины возбудили уголовное дело по п.«в» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство малолетнего), п.«в» ч.2 ст.112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное в отношении малолетнего). В настоящее время дело передали в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

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