Под Волгоградом молодая мать убила четырехмесячного сына

В Волгоградской области 20-летняя мать убила четырехмесячного сына. Ужасное преступление она совершила из-за плача малыша. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

В конце лета — начале осени 2020 года обвиняемая регулярно избивала четырехмесячного сына. Все из-за того, что ее раздражал плач новорожденного. В очередной раз жительница города Дубовки подняла руку на ребенка.

— Последнее рукоприкладство стало роковым для мальчика. Ребенок скончался от тупых травм головы и шеи, которые осложнялись отеком головного и спинного мозга. Тело убитого обнаружил утром 2 сентября сожитель женщины. Он сразу же сообщил полицейским, — говорится в сообщении.

Сначала мать уверяла, что сын накануне упал с детского кресла-качалки и ударился головой. Однако впоследствии выяснилось, что это была ложь.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по п.«в» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство малолетнего), п.«в» ч.2 ст.112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное в отношении малолетнего). В настоящее время дело передали в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.