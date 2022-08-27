Суббота, 27 августа, 2022
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Под Тюменью три девочки избили и изнасиловали мужчину

Возбуждено уголовное дело по факту избиения и изнасилования мужчины в селе под Тюменью, пишет 72.RU.

Инцидент произошел на железнодорожном вокзале. По предварительной версии, потерпевший проехал свою остановку и остался ночевать в зале ожидания. Когда работники железной дороги пришли в здание вокзала, пассажир был голым.

Выяснилось, что на него напали три девочки-подростки. Они жестоко избили мужчину и изнасиловали «посторонним предметом». По словам очевидцев, весь зал ожидания и станционный туалет был в крови. Сначала злоумышленницы отрицали свою вину, но вскоре начали громко обсуждать, как избивали мужчину.

Жертве диагностировали сотрясение мозга. Также у него рассечены обе брови и синяки по всему телу

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