Под Смоленском разбился самолет президента Польши Качиньского 15 лет назад

Сегодня исполнилось 15 лет со дня трагедии под Смоленском, где разбился борт №1 Польши Ту-154М и погиб президент страны Лех Качиньский, напомнила «Лента.ру».

Тогда, 10 апреля 2010 года, жертвами авиакатастрофы стали 96 человек, в том числе 88 высокопоставленных польских чиновников.

Расследование трагедии провели в России, уголовное дело прекратили из-за смерти экипажа самолета и главкома ВВС Польши Анджея Бласика. Последний требовал не уходить на второй круг и запасной аэродром.

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По мнению российских следователей и Межгосударственного авиационного комитета, причина катастрофы — действия экипажа.

Кроме того, Бласик, скорее всего, покинул пассажирское место и стоял за спинами пилотов. Также в его крови обнаружили алкоголь — 0,6 промилле, что соответствует легкой степени опьянения.

В Польше же считают причиной трагедии злой умысел. Варшава обвиняет Москву в сокрытии обстоятельств катастрофы — вплоть до подмены тел погибших.

Однако убедительных доказательств этому российской стороне не предоставили, утончил источник издания.

Польская сторона также обвиняла одного из диспетчеров в том, что он якобы дезинформировал экипаж о положении самолета. Все эти утверждения остаются голословными.