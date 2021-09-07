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Под Рязанью добровольцы спасли из горящего дома 82-летнего пенсионера

7info
Под Рязанью добровольцы спасли из горящего дома 82-летнего пенсионера

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Во время пожара в деревне Ялтуново Рязанского района пожарные-добровольцы спасли из горящего дома 82-летнего мужчину. Подробности ЧП сообщил сайт ИД «Пресса».

Пожар в деревянном срубе случился 7 сентября в 09.30. Первыми на место событий подоспели члены добровольной пожарной дружины Окского сельского поселения. Добровольцы вывели из дома 82-летнего хозяина. Один из них, Иван Ефремов, получил ожоги — у него загорелись волосы и куртка.

Пострадавшие получили медицинскую помощь. Дом спасти не удалось.

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