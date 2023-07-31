Под Рязанью волонтёры прошли курсы оказания медпомощи в боевых условиях

В минувшие выходные в Спасском районе Рязанской области провели практические курсы для волонтёров по оказанию медицинской помощи в боевых условиях. Мероприятие организовали благотворительный фонд «Мамино сердце», Центр военно-патриотического воспитания молодёжи «Гранит» и участник проекта «Такмед», рязанец Александр Пучков с позывным Борz.

Куратором стал действующий инструктор тактический медицины боец-спасатель из зоны СВО с позывным «Спас».

— Каждый раз такие командировки сопряжены с рисками для жизни и здоровья добровольцев, — рассказала директор Фонда Мария Муравьёва. — Поэтому Александр Пучков, имеющий практический опыт по оказанию экстренной медицинской помощи военным и гражданским, стал инициатором проведения курсов.

По словам Муравьёвой, во время занятий инструкторы не обращали внимание ни на пол, ни на возраст участников. Все находились в равных условиях, приближённых к боевым.

Организовать их удалось благодаря центру «Гранит» и гостевому дому «Прованс, на территории которого проходили тренировки. Волонтёрам пришлось заниматься в сложных погодных условиях на различной местности — были и балки, и овраги, и кустарники с лесом, и водные преграды.