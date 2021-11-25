Под Рязанью открылся центр временного пребывания для женщин, оказавшихся в трудной ситуации

22 ноября состоялось открытие центра временного пребывания для беременных женщин и мам с детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, сообщили в пресс-службе администрации.

Центр «Солнечный дом» будет оказывать социальную, юридическую и психологическую помощь. Получить её можно на безвозмездной основе. Также подразумевается предоставление временного проживания на территории территории городка приемных семей «Ключ» (Рязанский район, село Поляны).

По всем интересующим вопросам можно обращаться к руководителю центра Наталье Цыпич.

Телефон для связи: 8-920-963-07-05.