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Четверг, 25 ноября, 2021
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Под Рязанью открылся центр временного пребывания для женщин, оказавшихся в трудной ситуации

7info7

22 ноября состоялось открытие центра временного пребывания для беременных женщин и мам с детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, сообщили в пресс-службе администрации.

Центр «Солнечный дом» будет оказывать социальную, юридическую и психологическую помощь. Получить её можно на безвозмездной основе. Также подразумевается предоставление временного проживания на территории территории городка приемных семей «Ключ» (Рязанский район, село Поляны).

По всем интересующим вопросам можно обращаться к руководителю центра Наталье Цыпич.

Телефон для связи: 8-920-963-07-05.

  • Под Рязанью открылся центр временного пребывания для женщин, оказавшихся в трудной ситуации
  • Под Рязанью открылся центр временного пребывания для женщин, оказавшихся в трудной ситуации

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