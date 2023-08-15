Вторник, 15 августа, 2023
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Под Рязанью корова ходила по дороге с деревом, к которому была привязана

7info
Фото: vk.com/nashe_celo

В Рыбновском районе корова вырвала дерево, к которому была привязана, и ходила с ним по дороге. Фото опубликовала группа «Горяйновский поворот (Рязанская область)».

Автор поста просит хозяина забрать «дерзкую беглянку».

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