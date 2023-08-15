На главнуюНовости Рязани 15.08.2023 09:30 Под Рязанью корова ходила по дороге с деревом, к которому была привязана 7info Фото: vk.com/nashe_celo В Рыбновском районе корова вырвала дерево, к которому была привязана, и ходила с ним по дороге. Фото опубликовала группа «Горяйновский поворот (Рязанская область)». Автор поста просит хозяина забрать «дерзкую беглянку». Новости партнёров Читайте также В Канищеве мужчина угрожал изнасиловать девушку Опубликовано видео боя рязанских десантников с ВСУ у Артёмовска SuperJob рассказал, кто в Рязани может зарабатывать от 150 тыс. рублей В Рязани суд начал рассматривать дело об убийстве Дети ездят по дорогам в Канищево на квадроцикле В Рязани ограничили движение по улице Свободы Газохранилища Германии заполнены на 90% Apple сохранила долю российского рынка в сегменте ноутбуков Рыбновский район Новости партнёров Новости СМИ2 Read Now #КартаКосмосРязаньCOVID-19АдминистрацияАкцентыБатюшка подскажетВ этот деньВластьВластьГордумаГороскопГосуслуги - это простоКосмическая карта Рязанской областиКультураКультураМедицинаМой Бизнес. Рязанская областьНовости КасимоваНовости КВННовости медициныНовости мираНовости прокуратуры Рязанской областиНовости РязаниОблдумаОбществоОбществоОрганы властиПоиск Елены Логуновой РязаньПолитикаПравительствоПриметы, астрология, магия, эзотерикаПроисшествияПроисшествияПроисшествия РязаниПрокуратура поясняетРязанские смотриныСпортТоп новостьТуристу на заметкуФинансовая грамотностьЧеловек дняШкольные музеиШкольные музеи лонгридыШкольные музеи новостиШкольные музеи Открытый урокЭкономикаЭкономика В Канищеве мужчина угрожал изнасиловать девушку По словам рязанки, инцидент произошёл на улице Интернациональной в помещении. Точное место автор сообщения не называет. Опубликовано видео боя рязанских десантников с ВСУ у Артёмовска Телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» опубликовал видео боя с участием десантников из Рязани. SuperJob рассказал, кто в Рязани может зарабатывать от 150 тыс. рублей В Рязани в августе больше всего готовы платить директору по производству. В Рязани суд начал рассматривать дело об убийстве Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов Рязанской области. Дети ездят по дорогам в Канищево на квадроцикле По словам автора поста, на дороге находятся машины, движение активное. Один из пассажиров сидит впереди водителя квадроцикла. В Рязани ограничили движение по улице Свободы На время ремонта троллейбусы № 3, № 10 ездят по улице Есенина. Газохранилища Германии заполнены на 90% Это выше среднего значения до эскалации украинского кризиса, а газ в основном поступает из Нидерландов, Бельгии и Норвегии. Apple сохранила долю российского рынка в сегменте ноутбуков В I полугодии 2023-го доля яблочной компании в сегменте ноутбуков в штуках составила около 6,5% Родные рассказали о школьнице, выпрыгнувшей с 4-го этажа от насильника 15-летняя школьница, выпрыгнувшая из окна 4-го этажа от насильника в Ижевске, получила компрессионный перелом позвоночника В Дагестане 15 августа объявлен Днём траура ЧП на заправке унесло, по последним данным, 27 жизней, трое погибших — дети. При взрыве заправки в Махачкале погибли 5 человек, множество пострадавших Телеграм-каналы сообщают, что взорвались две цистерны. Выброшенное взрывной волной топливо накрыло людей, смотревших на пожар. Житель Сапожка получил 6 лет колонии за убийство по неосторожности 50-летний житель Сапожка признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.