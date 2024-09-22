Под Рязанью готовится к открытию туристический комплекс у Уржинского озера

Новый туристический комплекс откроется под Рязанью у Уржинского озера. Подробности сообщает страница «Наш Уржинский кордон» ВКонтакте.

Туркомплекс находится в 30 минутах езды от областного центра. Дорога к нему идёт через лес с вековыми соснами, мимо краснокнижных болот и торфяников.

Для гостей предусмотрены охраняемая автостоянка, комплекс из 8 домов, пригодных для круглосуточного проживания. Каждый дом находится на отдельном огороженном участке с мангальной зоной.

Будет работать прокат различного туристического снаряжения, бани, зоны для занятий спортом.

Ориентировочное время открытия — первая декада октября.