Воскресенье, 22 сентября, 2024

Под Рязанью готовится к открытию туристический комплекс у Уржинского озера

Автор: Алексей Самохин

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Фото: vk.com/cordon62

Новый туристический комплекс откроется под Рязанью у Уржинского озера. Подробности сообщает страница «Наш Уржинский кордон» ВКонтакте. 

Туркомплекс находится в 30 минутах езды от областного центра. Дорога к нему идёт через лес с вековыми соснами, мимо краснокнижных болот и торфяников. 

Для гостей предусмотрены охраняемая автостоянка, комплекс из 8 домов, пригодных для круглосуточного проживания. Каждый дом находится на отдельном огороженном участке с мангальной зоной. 

Будет работать прокат различного туристического снаряжения, бани, зоны для занятий спортом. 

Ориентировочное время открытия — первая декада октября. 

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