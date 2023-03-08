Под Рязанью фура врезалась в стоящий автобус, пострадал пассажир

6 марта, примерно в 22:00, в Рязанском районе на 210-м километре автодороги М5 «Урал» 60-летний житель Смоленска, управляя грузовым автомобилем «Вольво», по предварительной информации, не справился с управлением и совершил наезд на стоявший у края проезжей части автобус «Мерседес Бэнц» под управлением 56-летнего водителя. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД Рязанской области.

В результате происшествия 24-летний пассажир автобуса получил травмы. По данным сайта ИД «Пресса», молодого человека госпитализировали в БСМП с ушибом грудного отдела позвоночника.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.