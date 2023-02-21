Под Орлом заметили вооруженных людей рядом с железной дорогой

В Орловской области машинист поезда «Москва — Курск» доложил диспетчеру, что заметил вооруженных людей рядом с железной дорогой, сообщило агентство REGNUM.

Инцидент произошел 16 февраля. По его словам, речь идет о трех неизвестных в камуфляжной форме, при себе у них было оружие.

Дежурная по станции Глазуновка, в свою очередь, передала в полицию информацию о возможной готовящейся диверсии.

«Они странно себя вели, постоянно осматриваясь, как будто изучали железнодорожное полотно и трансформаторы», — уточнил источник в правоохранительных органах.

Работники РЖД обследовали указанный участок и не нашли повреждений и предполагаемых злоумышленников.