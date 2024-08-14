Вооруженные силы ликвидировали операторов дронов 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, пишет телеграм-канал «Архангел Спецназа».

По его данным, украинские бойцы издевались над российскими военными, получившими ранения.

«Был ликвидирован. Остальные сгорели», – говорится в публикации.

На опубликованных кадрах видно солдата украинской армии и шеврон с надписью CODE 9.2.

Подразделения ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области в прошлый вторник. Вскоре начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов подчеркнул, что армия остановила их продвижение.

Сейчас российские военные вытесняют противника с территории страны.