Вооруженные силы ликвидировали операторов дронов 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, пишет телеграм-канал «Архангел Спецназа».
По его данным, украинские бойцы издевались над российскими военными, получившими ранения.
На опубликованных кадрах видно солдата украинской армии и шеврон с надписью CODE 9.2.
Подразделения ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области в прошлый вторник. Вскоре начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов подчеркнул, что армия остановила их продвижение.
Сейчас российские военные вытесняют противника с территории страны.