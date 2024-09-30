Под Красноярском начались похороны умерших от отравления детей

В селе Красная Сопка в Красноярском крае началось прощение с четырьмя детьми, умершими после отравления, видео опубликовано в телеграм-канале «Известий».

На похоронах присутствуют родственники погибших.

«Многие из присутствующих не могут сдержать эмоции и плачут», – говорится в публикации.

Трагедия произошла 21 сентября. Тогда шесть членов семьи почувствовали недомогание после ужина пельменями и курицей из местного магазина. Вскоре умерли четверо детей, в живых остались их отец и мать на девятом месяце беременности.

По одной из версий, семья отравилось дихлофосом. При этом директор Института аналитической токсикологии Сергей Ловцевич отмечал, что подобные случаи встречаются, но чаще всего в легкой и средней степени тяжести.