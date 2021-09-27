9.9 C
Рязань
Понедельник, 27 сентября, 2021
spot_img
На главнуюНовости мира
Новости мираПроисшествияНовости происшествия аварии

Под Иркутском пьяный водитель сбил пятерых школьников, которые шли по дороге

Никита Брыкин
Под Иркутском пьяный водитель сбил пятерых школьников, которые шли по дороге

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

В городе Усть-Кут произошла серьезная авария с участием пяти детей, пишет Лайф, публикуя кадры допроса злоумышленника.

По предварительной информации, 60-летний водитель автомобиля Toyota Succeed совершил наезд на компанию школьников. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Предположительно, дети шли пешком по проезжей части во встречном направлении. Речь идет о ребятах от 12 до 14 лет. Они получили травмы различной степени тяжести.

Автомобилист пояснил, что хотел отогнать машину в гараж, который находился в километре от него. Все произошло, когда он объезжал яму. Мужчина признал свою вину.

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,668ЧитателиЧитать
1,520ЧитателиЧитать

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]