Под Иркутском пьяный водитель сбил пятерых школьников, которые шли по дороге

В городе Усть-Кут произошла серьезная авария с участием пяти детей, пишет Лайф, публикуя кадры допроса злоумышленника.

По предварительной информации, 60-летний водитель автомобиля Toyota Succeed совершил наезд на компанию школьников. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Предположительно, дети шли пешком по проезжей части во встречном направлении. Речь идет о ребятах от 12 до 14 лет. Они получили травмы различной степени тяжести.

Автомобилист пояснил, что хотел отогнать машину в гараж, который находился в километре от него. Все произошло, когда он объезжал яму. Мужчина признал свою вину.