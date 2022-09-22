Четверг, 22 сентября, 2022
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Под Екатеринбургом микроавтобус с целой семьей врезался в грузовик

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В ночь на среду, 21 сентября, на 236-м километре Серовского тракта в Свердловской области произошла авария, пишет E1.RU.

По предварительной версии, водитель микроавтобуса Ford Tourneo ехал в сторону Екатеринбурга. Вскоре он выехал на встречную полосу и врезался в грузовик HongYan.

Выяснилось, что в микроавтобусе находилась семья, которая направлялась в больницу. Пострадали инициатор ДТП и трое его пассажиров.

В ГИБДД выяснили, что автомобилист уснул за рулем. Опубликована фотография с места событий.

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