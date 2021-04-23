Почтовую открытку ко Дню Победы рязанцы могут отправить онлайн

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Приближается 9 мая — День Великой Победы. Этот праздник особенный для каждой семьи. Поздравления ветеранам, близким и дорогим нам людям разлетятся по всей стране. По традиции ПочтаМаркет подготовил серию поздравительных открыток к празднику. Почтовая открытка – особенный подарок, способный согревать сердца.

Заказать именную открытку можно на специальной странице ПочтаМаркет, а также в отделении связи у оператора. Стоимость открытки – 149 рублей. Открытки выполнены в формате А5 на плотном картоне с глянцевым покрытием. Не забудьте добавить обращение и подпись. Почтальоны доставляют их в праздничном конверте сразу в почтовый ящик.

Чтобы открытка была доставлена адресату к 9 мая, соблюдайте сроки отправки в зависимости от региона.