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Пятница, 23 апреля, 2021
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Почтовую открытку ко Дню Победы рязанцы могут отправить онлайн

7info7
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Приближается 9 мая — День Великой Победы. Этот праздник особенный для каждой семьи. Поздравления ветеранам, близким и дорогим нам людям разлетятся по всей стране. По традиции ПочтаМаркет подготовил серию поздравительных открыток к празднику. Почтовая открытка – особенный подарок, способный согревать сердца.

Заказать именную открытку можно на специальной странице ПочтаМаркет, а также в отделении связи у оператора. Стоимость открытки – 149 рублей.  Открытки выполнены в формате А5 на плотном картоне с глянцевым покрытием.  Не забудьте добавить обращение и подпись. Почтальоны доставляют их в праздничном конверте сразу в почтовый ящик.

Чтобы открытка была доставлена адресату к 9 мая, соблюдайте сроки отправки в зависимости от региона.

Поздравительные открытки – одна из самых востребованных почтовых продукций. Сегодня спрос на заказ открыток онлайн увеличился в несколько раз. В условиях сложной эпидемиологической ситуации возможность дистанционно поздравить своих друзей и родственников особенно актуальна, — отметил директор УФПС Рязанской области Олег Прошкин.

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