Почта России запустила подписную кампанию на 2-е полугодие 2022 года

1 апреля Почта России открыла подписку на 6 000 изданий на второе полугодие 2022 г. А с 4 по 14 апреля совместно с издательскими домами компания предоставит подписчикам скидку до 30% на 1800 газет и журналов.

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Оформить подписку на печатную прессу на второе полугодие 2022 г. рязанцы могут по собственному каталогу Почты России. В подписном агентстве Почты более 6000 изданий, в том числе на национальных языках разных народов России. Среди изданий – общественно-политические, развлекательные и узкоспециализированные газеты и журналы.

Подписку можно оформить на сайте Почты России в разделе «Онлайн подписка». В несколько кликов здесь можно выбрать и оплатить газету или журнал. Издания в электронном каталоге можно искать как по названию, так и по индексу или издателю. Для удобства поиска они упорядочены по категориям, читательским предпочтениям, темам, алфавиту и популярности. Клиент выбирает удобный для себя способ получения подписных изданий: домой в почтовый ящик, в абонементный ящик или у оператора в почтовом отделении. Оформить подписку также можно в мобильном приложении Почты, в любом почтовом отделении и на дому с помощью почтальона.

Рязанцы могут присоединиться к благотворительной подписке на периодические издания в адрес социальных учреждений в разделе федеральной программы «Дерево добра». Выбрать детский дом, хоспис, интернат, дом престарелых и подарочные издания можно в любом почтовом отделении, а также на сайте Почты России.