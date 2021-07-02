Почта России вложит более 2 млрд рублей в повышение зарплат

С 1 июля 2021 г. Почта России повысит минимальный размер оклада. В результате заработная плата сотрудников, которых коснется программа, увеличится в среднем на 10%. Затраты на программу повышения минимальных окладов составят более 2 млрд руб. до конца 2021 г., изменение затронет 138 тысяч сотрудников. В Рязанской области заработные платы увеличатся более чем у 2 тысяч сотрудников, что составляет 71% от общей численности работников рязанской почты.
Речь идет о повышении нижней границы уровня оклада в компании – такие ставки есть как среди производственного персонала (операторы, почтальоны, водители и сортировщики), так и среди офисных сотрудников региональных управлений федеральной почтовой связи. Средняя заработная плата в компании сегодня составляет 28 958 руб.
Предыдущее масштабное повышение заработных плат в компании прошло в 2019-2020 гг. и затронуло 264 тыс. человек – операторов, сортировщиков, водителей и почтальонов. Общий объем финансирования этой программы составил более 12 млрд руб. Она привела в среднем к 20% росту доходов сотрудников компании, что почти в три раза превышает средние показатели по стране.