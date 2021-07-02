Почта России вложит более 2 млрд рублей в повышение зарплат

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С 1 июля 2021 г. Почта России повысит минимальный размер оклада. В результате заработная плата сотрудников, которых коснется программа, увеличится в среднем на 10%. Затраты на программу повышения минимальных окладов составят более 2 млрд руб. до конца 2021 г., изменение затронет 138 тысяч сотрудников. В Рязанской области заработные платы увеличатся более чем у 2 тысяч сотрудников, что составляет 71% от общей численности работников рязанской почты.

Речь идет о повышении нижней границы уровня оклада в компании – такие ставки есть как среди производственного персонала (операторы, почтальоны, водители и сортировщики), так и среди офисных сотрудников региональных управлений федеральной почтовой связи. Средняя заработная плата в компании сегодня составляет 28 958 руб.

«Почта пока только начала выправлять ситуацию с оплатой труда по основным массовым профессиями. С укреплением нашей позиции на рынке шагов по повышению зарплат предстоит еще много. При этом мы четко понимаем, что как раз повышение уровня жизни сотрудников и будет стимулировать наши бизнес-успехи, потому инвестированию в людей в наших задачах отводится одна из первых ролей», – сообщил генеральный директор АО «Почта России» Максим Акимов.

Предыдущее масштабное повышение заработных плат в компании прошло в 2019-2020 гг. и затронуло 264 тыс. человек – операторов, сортировщиков, водителей и почтальонов. Общий объем финансирования этой программы составил более 12 млрд руб. Она привела в среднем к 20% росту доходов сотрудников компании, что почти в три раза превышает средние показатели по стране.