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Почта России доставит поздравления Президента ветеранам к 9 мая

7info7
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По традиции накануне Дня Великой Победы Почта России доставит ветеранам войны, труженикам тыла и блокадникам персональные поздравления, подписанные Президентом Российской Федерации.

Со 2 по 8 мая включительно более 800 тысяч почетных адресатов по всей стране, в том числе 8058 человек, проживающих в Рязанской области, получат специальные художественно оформленные конверты с поздравлением главы государства.

Сотрудники Почты приложат все усилия к тому, чтобы ветераны получили поздравления независимо от их местопребывания в праздничные дни. При необходимости специалисты Почты России будут уточнять новое место жительства ветерана и доставлять поздравления по актуальным адресам. Если адресата не окажется дома, например, переехал на дачу или временно отсутствует, письмо будет храниться в ближайшем отделении еще месяц, а сотрудник почты в течение этого времени будет регулярно повторять попытки доставки поздравления. Письма вручаются адресатам лично, но без требования подписи в получении.

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