Почта России доставит поздравления Президента РФ ветеранам в честь 80-летия битвы под Москвой

Накануне 80-й годовщины начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой Почта России доставит ветеранам Великой Отечественной войны, награжденным медалью «За оборону Москвы», персональные поздравления, подписанные Президентом Российской Федерации.

С 1 по 4 декабря включительно более 900 почетных адресатов по всей стране, в том числе и в Рязанской области, получат поздравление главы государства.

Сотрудники Почты приложат все усилия к тому, чтобы ветераны получили поздравления независимо от их местопребывания. При необходимости специалисты Почты России будут уточнять новое место жительства ветерана и доставлять поздравления по актуальным адресам.

Если адресата не окажется дома, письмо будет храниться в ближайшем отделении ещё месяц, а сотрудник почты в течение этого времени будет регулярно повторять попытки доставить поздравления. Все письма почтальоны вручат адресатам лично, без требования подписи в получении.