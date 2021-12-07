Почётный гражданин Рязани Екатерина Филиппова отмечает день рождения

Сегодня день рождения отмечает Почетный гражданин Рязани Екатерина Филиппова. Об этом сообщила пресс-служба Рязанской гордумы.

Екатерина Алексеевна Филиппова — учитель французского языка школы № 34 г. Рязани, Народный учитель РФ, победитель Всероссийского конкурса «Учитель года России — 1996», депутат Рязанской городской Думы второго созыва.

Екатерина Алексеевна проводит творческие мастерские, литературные салоны, мастер-классы в разных городах России. Давала открытые уроки во Франции и в английской школе в рамках проведения недели образования в Великобритании, член общества городов-побратимов «Рязань-Брессюир».

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